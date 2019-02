Misvisende rubrik til kronik

Undren: I avisen Danmark 21. februar bringes kronikken: "Vi forsvarer demokrati med udemokratiske midler".

Kronikken er ikke til identifikation af forfatterne forsynet med navne, adresser eller tilhørsforhold, som det ellers er sædvane - altså er det anonymt, men kun billeder af de to forfattere ses over overskriften. Da indlæggets indhold er meget kontroversielt, undrer det mig, at forfatterne ikke vil fægte med åben pande og stå ved deres mening med navnes nævnelse.

Overskriften synes i øvrigt at være vildledende, og måske er den ikke forfatternes, men opinionsredaktørens værk, men hvem er "vi" i overskriften? Er det de to forfattere, eller er det os andre?

Da det er jo Folketinget, der i 2016 indførte indrejseforbuddet mod hadprædikanter, kan det vel ikke, som forfatterne hævder det, siges at være udemokratisk. Altså er overskriften vildledende.

Svar: Kronikken er behæftet med de to skribenters navne og politiske tilhørsforhold samt angivelse af, hvor de geografisk befinder sig - udover fotos. Desværre har en teknisk fejl gjort, at de ikke er kommet med i den udgave af avisen Danmark, som din avis har haft med. Det beklager jeg.

Selve overskriften: Luk hadprædikanterne ind i landet - er forfatternes eget overskriftsforslag. Og den nævnte 'trompet', som den slags hedder i avissprog, er et udsagn, der er direkte hentet fra selve kronikteksten.

Henrik Sejerkilde, opinionsredaktør