Misforstå mig ret

For nogle år siden legede jeg en sprogleg med min yngste datter. Jeg skulle imitere et dyrs lyde, og hun skulle så gætte, hvilket dyr det var.

Sagde jeg miav, svarede hun ganske rigtig: en kat. Sagde jeg vov-vov, svarede hun: en hund. Og sagde jeg muh, svarede hun omgående: en ko.

Nu ville jeg prøve at snyde hende. Derfor spurgte jeg: hvem er det, der siger: ho-ho-hoooooo? - hvorefter hun svarede: Lars Løkke Rasmussen.

Sproget er noget underligt noget. Halfdan Rasmussen har et digt om sin skrivemaskine. De første linjer lyder således:

Mangler der en streg over ø skriver den so og ikke sø skriver to men ikke tøog ko og ikke kø

Der skal kun en enkel lille streg til at ændre betydningen. På den ene side: hvordan skulle vi tale sammen uden et sprog? På den anden side: hvordan kan det være, at sproget skaber så mange misforståelser? Det sidste er der et hav af eksempler på.

Engang besøgte jeg en god ven. Pludselig sprang sikringerne. Jeg prøvede på at finde nogle, men kunne intet se og ingen finde. Pludselig siger vennen til mig, mens jeg febrilsk famler rundt i mørket: Kan du se at komme ud?

Hvad mente han? Var det en kommando: Kan du så se at komme ud! Eller var det et spørgsmål: Kan du nu se at komme ud?

Sproget er misforståelsens kilde. Det kender man fra børn. De er sande mestre i opbyggelige misforståelser.

Når jeg skulle iføre mig præstekjole og efterfølgende tage min krave på, stod min datter og kikkede på mig med store forundrende øjne og begyndte pludselig at synge "Høj på en gren en krage sad". Jeg fortalte hende, at der er forskel på krage og krave - men lige lidt hjalp det. Misforståelsen gik rent ind.

Ja, sproget er mærkeligt. Forleden hørte jeg, at de havde fået verdens dygtigste salgsmand i det danske bibelselskab. Direktøren undrede sig over hans talent. Derfor kaldte han ham op på kontoret og spurgte, hvad han gjorde, siden salgstallet af bibler steg så markant. Sælgeren svarede: "Jeg fortæller dem, at køber de ikke biblen, begynder jeg at læse op af den".

Han beholdt jobbet.