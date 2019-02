Minoritetsmænd, ret ind! Jeres hellige skrifter opfordrer til ligestilling

Ligestilling: De allerfleste mænd fra minoriteter går ind for ligestilling. Men der er et hår i suppen. En minoritet i minoriteten af mænd (20 pct.) mener stadig, at mænd skal tage de endelige beslutninger i familien, at det er kvindens ansvar at stå for børnenes opdragelse (24 pct.), og hvad værre er: Mellem 14 og 17 pct. mener, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

Det er uacceptabelt. Her må mændene altså tage sig sammen.

Mændenes etniske og religiøse baggrund fremgår ikke af undersøgelsen; blot at de er "mænd af ikke-vestlig oprindelse". Men hvis de er enten jøder, muslimer eller kristne, kan jeg kun opfordre dem til at genlæse deres helligskrifter. For her opfordres til ligestilling på revolutionerende vis efter datidens normer.

Den fælles jødiske skabelsesberetning fremholder, at kvinden er skabt af manden og at de derfor er "ét kød" med hinanden og fælles forvaltere af livet. Kristendommens hovedperson Jesus havde kvinder i sit følge og talte respektfuldt om og med dem til omgivelsernes forbavselse. Helligånden blev udgydt over både mænd og kvinder. Og apostlen Paulus fremholdt, at mand og kvinde er ét i Kristus. Og profeten Muhammad opfordrer direkte sine følgere til ligestilling i Koranen 3, 195: "Jeg vil aldrig tillade at en eneste af jer - det være sig mand eller kvinde - bliver forbigået. I er alle lige værdige!"

Ja, der er også problematiske passager i helligskrifterne. Men de må tolkes i lyset de enkelte skrifters samlede vidnesbyrd.

Hvad angår kvinders påklædning, så er det et kulturelt fænomen. Der står intet om det i jødernes Gamle Testamente. Når Paulus i Ny Testamente vover sig udi en snak om kvinders hårlængder og påklædning, formulerer han det med et "dette siger jeg, ikke Herren". Og når Koranen en enkelt gang omtaler kvinders tildækning, er det et godt råd for ikke at blive antastet, ikke en befaling.

Så påstanden om, at kvinder på grund af påklædning selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb, er helt ude i hampen. Derfor, kære etniske minoritetsmænd: Hvis I anerkender jeres helligskrifter, så læs dem lige igen - og ret ind!