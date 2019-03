Minister: Vælg uddannelse med hjertet

Uddannelsesvalg: Jeg vil gerne gøre op med tanken om, at der kun findes ét drømmestudie. Der findes mange forskellige uddannelser, og der er helt sikkert mere end én, der passer til dig.

Vigtigst af alt; tænk over, hvad du brænder for, når du vælger uddannelse. Tænk ikke bare over, hvad du gerne vil læse, men også hvad du gerne vil arbejde med, når du er færdiguddannet. Jeg er overbevidst om, at hvis man følger sin passion, så er man på rette vej. Ens passion kommer dog ikke altid af sig selv, den skal man også opsøge.

Du skal vide, at hverdagen med fuldtidsstudie, job, venner og familie nogle gange kan være en svær balancegang. For det er krævende at læse på en videregående uddannelse. Nogle bliver overvældede og føler, at de ikke kan leve op til kravene, der bliver stillet af omverdenen. Husk derfor, at studietiden ikke er en konkurrence i at være perfekt. At være studerende er meget mere end at kunne fremvise et imponerende karakterbevis og CV. Det handler om at følge sin nysgerrighed og fordybe sig i faget. Så du lærer og hele tiden bliver klogere. Og det gør man kun, hvis man er parat til at tage chancer med risiko for at fejle engang imellem.

Mit bedste råd til dig er derfor, at du ikke skal være bange for at begå fejl, men at du altid gør dig altid umage.