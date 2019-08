Minimumsnormerings-debat: Væk med nedskæringerne på daginstitutionerne

Læserbrev: I Enhedslisten glæder vi os stadig over, at vi kom igennem med en undersøgelse af, hvor langt vi er fra minimumsnormeringer i Svendborg Kommune. Nu er den så blevet offentliggjort, og nu må det da være blevet tydeligt for alle, at vi må stoppe nedturen på børne- og ungeområdet.

Der skal tilføres over 21 millioner kroner for at opnå minimumsnormeringer. Vi er klar over at undersøgelsen, som den er lige nu, er en gennemsnitsundersøgelse, som reelt ikke sikrer minimumsnormering i den enkelte institution. Men 21 millioner kroner ekstra vil være et kæmpe fremskridt. Det bliver derfor meget interessant at se, hvordan Christiansborg vil regne minimumsnormeringer ud.

Indtil da forholder vi os til, at normeringsundersøgelsen tydeliggør, at for at nå i mål med minimumsnormeringer skal der tilføres mindst 21 millioner til området. Hvilket betyder 56 medarbejdere, fordelt på kommunale og selvejende dagtilbudshuse eller gennemsnitligt to medarbejdere pr. hus.

Imens vi venter på Christiansborg, kan vi ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er blevet tydeligt, at vi står med kritisable forhold ude i nogle af husene. Enkelte huse er særligt presset i ydertimerne. Det skal der handles på.

I det vedtagne budget vil normeringerne forværres yderligere i de kommende år, hvis ikke vi griber ind. Hvert år udhules budgettet for skoler og dagtilbud med over tre millioner kroner på grund af de årlige besparelse på 0,35 procent. Ekstra besparelser gør, at fra næste år er besparelsen på en procent.

Samtidig har man vedtaget, at flere børn ikke giver flere penge til områdernes budgetter. Det skal sikres, at flere børn giver flere penge, og en procent-besparelsen på alle budgetter skal fjernes.

Det er tid til at stoppe nedturen på børne og unge-området. Enhedslisten vil fortsætte arbejdet for bedre normeringer og for at fjerne de kommende års nedskæringer ved budgetforhandlinger.