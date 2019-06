Så blev kravet om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver en del af valgets mange emner. Som tidligere pædagog i 35 år (nu folkepensionist), tror jeg ikke, at det er der, det største problem ligger. Efter at have set dokumentarudsendelsen på TV 2 om forholdene i vuggestuer/børnehaver, er det for mig tydeligt, at det ikke kun er normeringen, der er problemet. Det er ganske enkelt mangel på empati for børns behov. Mangel på uddannelse, samt at de ansatte faktisk kan lide det arbejde, de har. At man er stolt af at få lov til at tage vare på det allerbedste forældrene har. At samarbejdet fungerer har så stor betydning både for børn, forældre og de ansatte. Husk på, det er ledelsen, der er ansvarlig for den pædagogik (eller mangel på samme), som udføres i institutionerne. Der må være nogle ledere, der i den grad har svigtet deres ansvar. I dokumentaren så man en person (en medhjælper) sidde på sin flade, mens børn blot blev afvist, når de havde brug for omsorg. Personen kunne sagtens have taget sig af flere børn, vist empati og omsorg for deres behov. Men det virkede, som om lysten til jobbet var yderst begrænset. Hvis der blot bliver ansat flere af de samme, gør det jo ingen forskel. Jeg vil ikke underkende, at der også er for få ansatte. Men det er mennesker med en pædagogisk uddannelse, der er behov for. Det må være minimumskravet, så giver det mening. Mange pædagoger gør en stor insats i institutionerne. De elsker jobbet og gør alt, hvad de kan for, at børnene har en tryg og god oplevelse, mens mor og far er på arbejde. De har krav på respekt og anerkendelse og skal ikke sammenlignes med det, der blev vist på TV.