Minimumsnormeringer er minimumsløsninger

Minimumsnormeringer ved lov er temmelig indgribende i det kommunale selvstyre, det er op til kommunalbestyrelserne, og det er allerede en mulighed i dag. Hvorfor har de røde flertal rundt i kommunerne så ikke allerede indført dem, og hvorfor hører man som kommunalpolitiker aldrig om "problemet?"

Måske, fordi der er pustet temmelig meget varm luft i emnet, og fakta kun i ringe grad viser noget problem i stil med det akutte behov, vi hele tiden hører om, når altså der er valgkamp.

For det første er der ikke enighed om, hvordan normeringer skal opgøres. Skal man lave lov baseret på fakta, som ikke er valid?

For det andet er det klogt at bruge et sted mellem en-to milliarder kroner på noget, der ikke engang er ordentligt belyst? Det meste af den "fakta" vi præsenteres for, er orkestreret af BUPL, pædagogernes fagforening og senest dokumentaren "Hvem passer vores børn" lavet af DR i samarbejde med BUPL. Her skal vi altså lave national lov ud fra en dokumentar fra to dagtilbud i København. Giver de to tilbud et billede af landets dagtilbud i de 97 øvrige kommuner? Det gør det naturligvis ikke, og hvis man venter længe nok, så kan man finde grædende børn i alle dagtilbud, uanset normeringen, for børn græder faktisk nogle gange, uanset hvor meget man mandsopdækker dem.

Desuden er der en bekymrende lav svarprocent på en del af de undersøgelser, vi bliver mødt med, en er helt nede på 16 procent, og man skal hertil huske, at de, der svarer, alene er BUPL's medlemmer og altså fraregnet f.eks. alle FOA's medlemmer.

For det tredie er forældrene generelt meget tilfredse med dagtilbuddene. Det har konsulenthuset Rambøll kortlagt for Social- og indenrigsministeriet i 2016. Undersøgelsen fandt, at 88 procent af forældrene var tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 5 procent var utilfredse eller meget utilfredse. At man så vil tillade sig at modargumenter med, at det ved forældrene ikke noget om, fordi de ikke er der hele tiden, er nok århundredes mest nedladende påstand om, at forældrene ikke kender deres børn. De skal om nogen nok opklare, hvis deres børn ikke trives.

For det fjerde bruger pædagogerne meget mindre tid sammen med børnene i dag, end de gjorde førhen, alene på grund af dokumentationskrav. Det er altså ikke normeringens skyld, at man fattes hænder. Det er bureaukratiet.

For det femte overgåes Danmark kun af to lande (Luxembourg og Norge), når man sammenligner med forbrug pr. barn. Det bekræfter, at selvom der bruges temmelig mange penge pr. barn, så er der noget, der ikke stemmer, når man samtidig bruger mindre tid sammen med børnene.

Derfor giver det allerbedst mening at få set på hele området og særlig på organisering og bureaukrati, inden man farer i gaderne og vil bruge endnu flere penge uden den rette faktuelle viden. Som minimum må man kunne finde ud af at finde en ensrettet måde at opgøre normeringen på. Desuden er det værd at bemærke, at BUPL's minimumsnormering handler om flere pædagoger. Det vil sige, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ikke tæller med, dem skriver vi ud ved at vedtage en sådan model ved lov.

Så lad os endelig tale om at bruge flere penge på flere hænder til vores børn, men på det rigtige grundlag for at få den rigtige og bedste løsning.