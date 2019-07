Mindst muligt i eget hjem

I Odense er der som seniorborger mange muligheder at gå på opdagelse i, inden man bliver dømt til at være længst muligt i eget hjem.

Efter at vi begge to er blevet phd'ere (pensionister hele dagen), har min kone og jeg bosat os i Skibhuskvarteret. Det er en bydel, som historisk set er præget af Thomas B. Thriges fabrikker samt Odense Stålskibsværft. I nabolaget har vi Marienlyst Hovedgaard, hvor A.P. Møller residerede, når han besøgte sit skibsværft. Nu hedder stedet "Skibhuscentret" og er blevet til et aktivitetscenter for bydelens pensionister. Her kan man gå til foredrag og syng-sammen-arrangementer og fællesspisning samt forskellige former for gymnastik og motion. For nylig har vi fået en labyrint, hvori man kan gå og fordybe sig i sine egne tanker. Skibhuscentret er en vældig rar nabo at have.

På et par kilometers afstand har vi desuden Seniorhus Odense, som er indrettet i nogle nedlagte fabrikshaller. Det er et forbløffende hus. Hvis man vil gå på opdagelse i alt det, som huset har at tilbyde, kan man lige så godt afsætte en dag eller to til det. Når man træder ind ad døren, bliver man modtaget i en reception med en TV-monitor, som i bedste kursuscenterstil fortæller, hvad der den dag foregår i husets forskellige lokaler.

Der er fjorten forskellige foreninger plus et brugerråd repræsenteret i Seniorhuset, deriblandt et par pensionistrelevante foreninger som Alzheimerforeningen og Osteoporoseforeningen, men de fleste foreninger handler om klubber og værksteder, der tilbyder foredrag, korsang, håndarbejde og forskellige former for spil, fitness og motion. I værkstederne er der mulighed for at arbejde i træ og metal. Der er kyndige frivillige til stede, som kan yde hjælp til selvhjælp, når man vil foretage mindre reparationer af et eller andet. Især multimedieværkstedet har fanget min interesse. I vores alder har vi næsten alle sammen en bunke dias og smalfilm, som vi ikke ser mere, fordi de forudsætter en teknologi, som ikke mere er til rådighed. Nu om dage skal der digitale fremvisere til. På multimedieværkstedet kan man lave sine gamle smalfilm, videobånd og lysbilleder om til digitale medier, som kan afspilles på et TV-apparat eller en computer. Hvis man har vrøvl med computeren, kan man også få hjælp til det.

Der er andre værksteder, hvor man kan udfolde sig kunstnerisk med akvarelmaling, tegning og fortællekunst samt forskellige former for musik og dans. Blandt andet er der et bigband på 14-15 medlemmer, som øver en gang om ugen, men det kan naturligvis også stille op ved festlige lejligheder og levere musik til dansen.

Blandt de mange foreninger er der foreningen Krepo - "kreative pensionister", som udbyder undervisning i engelsk, tysk og fransk. Dertil er der kurser i håndarbejde i form af knipling, vævning, patchwork samt en strikkecafé. De forskellige OK-klubber, som afvikler deres arrangementer ude i byen, har også et kontor i Seniorhuset, der fungerer som en slags sekretariat for de lokale klubber.

Endelig arrangerer Seniorhuset en sommerhøjskole i august måned. Den strækker sig over det meste af en uge med en lang række aktuelle foredrag. Man skulle være en underlig snegl, hvis man ikke kan finde et eller andet at få tiden til at gå med i Seniorhus Odense.

I de sidste årtier af det forrige århundrede blev der rundt om i kommunerne nedlagt mange alderdomshjem og plejehjem. Det foregik under mottoet: "Længst muligt i eget hjem". Denne ældrepolitik, som reelt var en spareøvelse, kom der rigtig mange ensomme enker og enkemænd ud af. Jeg ved det, for som præst var jeg vist nok den eneste offentlige person i sognet, der tog sig tid til at tale med dem, der var dømt til at være længst muligt i eget hjem. Hjemmesygeplejersken og hjemmehjælperen havde i al fald ikke tid til det.

Jeg vil i givet fald foretrække et motto, der lyder: "Mindst muligt i eget hjem". Så tusind tak til Odense Kommune, som i sidste uge tog Seniorhuset ud af sparekataloget.