Minder. Store Hans og frisørens rennome

Læserbrev: Det interessante interview i lørdagsavisen med Ole Råhøj og hans mange år ved Hans Jørgensen & Søn fremkaldte et minde fra jeg som teenager frekventerede frisørforretningen Åge Rasmussen i Overgade i Odense.

Åge Rasmussen var kendt for at have et særdeles frit frisprog med de faste kunder! Engang jeg kom ind i salonen efter at have forceret jerntrappen, sad der en kæmpestor mand i stolen og var under barbering. Åge Rasmussen spurgte mig så: Mannehans, som jeg altid blev kaldt, ved du hvem den søde, lille dreng her er? Han hedder Store Hans og er ansat ved Hans Jørgensen & Søn. Store Hans fortrak ikke en mine. Han kendte jargonen!

En anden kunde var kordegnen ved St. Knuds Kirke. Han var under barbering, men var i øvrigt skaldet! Åge Rasmussen spurgte mig engang: Ved du, hvorfor denne mand er skaldet? Det er fordi, tomme lader behøver ingen tag.

Iøvrigt opfordredes ventende kunder til ikke at stå ved vinduet, så de kunne ses ude fra Overgade, for forretningen ville nødig have sit gode renomme ødelagt. Det var altid festligt at komme til frisøren.