Min fynske ven

Første gang jeg mødte Hans Peder Dissing, havde han stadig hår på hovedet, men der gik dog ikke længe, inden han fik sig et skaldet look. Det var vel efter en sommerferie, at resterne af Hans Peders hår røg af.

"Orvvvvv," sagde vi altid, når vi mødtes. Og vi mødtes tit. Mest på arbejdet hvor vi begge havde fået os et job på en privatskole midt inde i Odense by.

"Nå, der har vi jo Peeeéersen," sagde han så på sådan en fynsk facon, som kun Hans Peder kunne sige det.

Jeg blev altid glad, når jeg mødte Hans Peder. Smilet kom automatisk frem, og så begyndte vi at snakke. Ikke om fodbold eller alle de søde elever fra 9. klasse, men om pjat. Pjat med pjat på. For Hans Peder var en showman. En ordekvilibrist. En improvisator når det var allerbedst.

Samtalerne kunne vare ved i timevis, og på et tidspunkt havde vi digtet så mange forskellige historier, at vi mente, vi kunne lave en revy. En skolerevy. Men det blev ikke til noget. For så kom hverdagen, og det hele gik lidt i glemmebogen.

Hans Peder var farverig. En ener. Store følelser og masser af kant. Han elskede en veltilberedt Wienersnitsel på Boulevardkroen i Odense, og den skulle naturligvis serveres med en øl og en snaps. Hans Peder elskede i det hele taget alt ved livet. Mad og vin og øl og smøger og cigarer og cognac og børn og sin familie og sine venner og kage og slik og musik, og jeg kunne blive ved. Han levede livet, og vi andre fulgte med.

I mange år havde Hans Peder og jeg en aftale. Vi måtte besøge hinanden i undervisningen. Reglen var den, at når man kom ind i hinandens timer, skulle vi indlede med at spørge, om man kunne låne noget.

"Ja, undskyld jeg forstyrrer, men kunne jeg måske låne et stykke kridt?", kunne man for eksempel spørge, når man trådte ind i fysiklokalet, hvor Hans Peder ofte huserede.

"Ja, selvfølgelig må du det, men har du ikke taget en smule på?"

"Joh... Kan man se det?"

"Ja...!"

"Jeg har faktisk også fået lidt ondt i ryggen. Er det ikke noget, du lige kunne kigge lidt nærmere på?"

Og sådan fortsatte det i en fem minutters tid. Man viste aldrig, hvordan det hele ville ende. Om man skulle gennemgå en kiropraktisk behandling, eller der skulle tændes en bunsenbrænder for at få afsluttet besøget. Alt kunne ske. Og alt sket til stor morskab og forundring for især de mindste elever. Og de elskede ham. Både store og små. Ikke kun fordi han var sjov, men fordi han havde noget på hjerte. Hans Peders elever var ikke i tvivl om hans engagement. Han brændte igennem. Han smittede dem med natur og videnskaben, som for manges vedkommende blev definerende for deres rejse gennem livet.

Hans Peder gik i benklæder. Ikke i bukser, men i benklæder. Og så havde han skjorte og blazer på. Aldrig sweater eller korte bukser eller sandaler. Nej, Hans Peder var ordentlig klædt.

Midt inde i Ærøskøbing står der et træ. Træet blev plantet for 100 år siden. Jeg så det for første gang for en måned siden. Jeg var på Ærø med min familie, hvor vi blandt andet gik en tur i de stille gader i den vinterforladte by.

Hans Peder rullede tit ombord på færgen til Ærø for at holde ferie i familiens sommerhus, og han har sikkert også stået og kigget på det gamle træ på torvet i Ærøskøbing. Stået der med skjorten knappet lidt ekstra op og skjorteærmerne rullet op.

"I aaret 1919 i fredens aar ved indgangen til en ny tid planted byens borgere dette træ," står der på en af de sten som omkranser træet.

"Til minde om vores brødre sønden aa efter 55 aars adskillelse atter genforenes med Danmark."

Til sommer vil jeg igen køre ombord på færgen til Ærø. Ikke fra Svendborg eller Faaborg, men fra Als. Sejle fra Sønderjylland til Fyn. Fra min hjemegn og over til Hans Peders sydfynske sommerresidens. Året vil være 2019 og tiden ny. Jeg vil tage en bog med. Den om Ærømaleren, Carl Rasmussen, som hedder Sidste Rejse. Og så... I et øjeblik, hvor jeg er helt alene, vil jeg skrive disse ord på en af soldækkets bænke:

"Alt er foreløbigt, et bjergs højde, en kystlinjes kurve, havets dybde. En ø opstår, bliver til en bakke, bliver til en ø igen. Landet hæver og sænker sig. Kontinenterne flyder. Et menneske varer slet ingen tid. Så forandrer det sig ligesom en skyformation, fra stratus til stratocumulus, fra altocumulus til cirrus, men somme tider opstår der disse øjeblikke af navnløs evighed." (Carsten Jensen, Sidste rejse, 2007)

Min fynske ven, Hans Peder Dissing, døde i marts 2018.