Min Mening: Landbrugets krise får konsekvenser

Der er jo god vækst i det danske samfund for tiden, men så dukker der altid nogen op, der mener, at vi landmænd sagtens kan undværes. De prøver at postulere, hvor lidt vi bidrager til samfundsøkonomien. Ja, det er rigtigt, at der er markant færre ansatte i det primærlandbrug, end der var engang. Men de vælger at se bort fra alle de job, der er afledt af den primære produktion.

Ville Danish Crown eksistere uden danske råvarer? Kunne Arla have sit hovedkontor i Danmark uden de danske mælkebønder? Ville vi have opbygget en industri, der eksporterer agroteknologi for 13 milliarder kroner om året? Ville verdens største pelsauktion ligge i Glostrup uden minkavlere i Danmark? Til alle de her spørgsmål er svaret et rungende nej.

Forleden da jeg var til et middagsselskab, kom vi til at tale om, hvor meget værdi der er i et læs korn. Der gik vi ud fra et læs korn på 15 tons maltbyg blev omregnet til cirka 155.000 dåser øl á 4 kroner stykket. Det bliver til en butikspris på 620.000 kroner - er det ikke godt gået, når jeg får 25.000 kroner for samme læs korn og tillige får statskassen 248.000 kroner i skat (40 procent skat på øl ifølge Bryggeriforeningen).

Det samme regnestykke lavede vi på et læs brødhvede. Her får jeg 21.000 kroner for et læs korn, men i købmandsbutikken bliver det til 160.000 kroner, hvor staten modtager 32.000 kroner i skatter og afgifter. Tænk engang, staten skal faktisk bruge 14 læs hvede fra min kornvogn til at aflønne en gymnasielærer.

Dansk landbrug er en fødevaregigant på grund af de danske landmænds store produktioner i Danmark. Og på grund af stolte traditioner for samarbejde og fornyelse, som vi altid har dyrket. Men ikke nok med det. Vi er også en gigant, der i høj grad bidrager til samfundet.

Hvis landbruget lukkede i morgen, så ville BNP falde med 3,3 procent, og staten ville mangle en indtægt på 28 milliarder kroner. Et beløb, som svarer til behandlingen af knap 1 million gennemsnitlige sygehuspatienter. Derudover ville vores eksportindtægter falde dramatisk, samt 125.000 mennesker ville stå uden arbejde, hvoraf 42.000 ville være ufaglærte og Danmark ville blive et fattigere land, ikke bare den enkelte dansker, men også som nation.

Vi er i krise lige nu, det er svært at se, hvordan det hele ender. Vi har klaret os gennem mange kriser før. Men denne gang bliver det ikke uden konsekvenser. Hvor store de bliver, afhænger af, hvor gode vi og resten af Danmark er til at stå sammen om landbruget, for vi skal have medspil fra den finansielle sektor, og vi skal stå sammen i erhvervet.

Men vi har også brug for hjælp for at komme igennem krisen, vi har brug for, at politikerne hjælper os. Vi ønsker også, at de danske forbrugere ved, at de skal købe danske fødevarer. Vi har brug for alles hjælp, ellers risikerer det danske samfund at tabe både menneskeligt og økonomisk.