Miljøstyrelsen respekterer ikke politiske aftaler

Møller: Miljøstyrelsen har netop udgivet en ny vindmøllebekendtgørelse med ikrafttræden 13. februar. Der er specielt korrigeret for isolationstal i bygninger og sommerhusområder. Og ikke mindst er der nu kommet en korrektion i beregningsmetoden for lydudbredelsen over vand, ved støj fra Havvindmøller. Og dette er interessant, især for opførelsen af de kystnære mølleparker i Danmark.

Med udgivelsen af denne bekendtgørelse forbryder Miljøstyrelsen sig direkte imod en politisk aftale, indgået 15 marts 2017 imellem regeringen (Venstre, LA, Konservativ Folkeparti) og S, SF og DF. Aftalen går på etablering af ydereligere testpladser på Østerild og Høvsøre testpladser.

Da jeg for nylig talte med Pia Adelsteen (DF), var der endnu ikke holdt nogen møder imellem aftaleparterne omkring en ny vindmøllebekendtgørelse. Og det skulle ikke ske, før rapporten fra Kræftens Bekæmpelse, om netop vindmøllestøjens indvirkning på mennesker, var offentliggjort.

Havde Miljøstyrelsen ikke udgivet denne bekendtgørelse nu, vil ingen af de tiltænkte danske kystnære havvindmølleparker kunne opfylde kravet til grænseværdierne i rekreative områder og sommerhusområder. Og det ved - og vidste - de to styrelser.

Den nye bekendtgørelse blev VVM-behandlet i august 2018 med høringsfase midt i sommerferien fra 12. juli til 30. august. Dermed var det begrænset, hvad man fik tilbage af høringssvar.

Den nye bekendtgørelse indeholder nu et meget kompliceret afsnit omkring især lydudbredelsen fra kystnære havvindmøller over vand. Noget, det er påpeget og som Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har vidst siden 2009. Lyden over vand kan øges med op til tre db - en fordobling af lydniveauet i den samlede støj fra møllerne.

Hvordan kan en styrelse styre udenom hele aftaleprincippet i Folketinget og gå fuldstændigt under radaren, på medier og politikere? Det er højst interessant.

For det betyder i al sin enkelthed, at vi kan spare lønninger og pensioner til de 179 medlemmer af Folketinget, hvis de alligevel ikke har nogen indflydelse på tingene.

Jeg mener den ansvarlige minister skal forklare sig, også selv om det gælder støj fra vindmøller.