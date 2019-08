Læserbrev: Odense Byråd har bestemt, at alle borgere i Odense Kommune nu skal sortere i to fraktioner mere, end vi har gjort indtil nu. Nu har vi genbrugt ca. 38 procent af det affald, der genereres i Odense Kommune, og EU har "bestemt", at vi skal op på 50 procent, men som det altid er i Danmark, skal vi bare lige gøre det lidt bedre, og derfor har Odense Kommune bestemt, at vi skal over 50 procent genbrug.

Vi skal nu have fire spande/rum stående til restaffald, madaffald, pap og papir, glas og metal. Vi var i går til orienteringsmøde hos Odense Renovation, hvor vi fik vist, hvordan det skal foregå, når det er fuldstændigt udrullet. For vores andelsboligforening bliver det en merudgift på ca. 80.000 kr., fordi vi har molokker stående pt. og skal nu til at investerer i to mere, en til madaffald og en til glas og metal.

Odense Renovation fortalte, at man allerede er i gang med at indkøbe nye renovationsbiler med opdelte rum, så den kan tømme almindelige husholdningspande med opdelte rum til restaffald og madaffald. Restaffaldet køres så til Fynsværket og madaffaldet køres til NC Miljø, som ligger i Heden ved Ringe, og derfra skal renovationsbilerne tilbage til Snapindvej - en ekstra tur på ca. 50 km.

For vores forening tror jeg ikke, der vil komme ret meget mere end en til to grønne poser i molokken pr. 14. dag pr. husstand, fordi vi er alle oppe i årene, og vi er fra en generation, hvor man var vant til at spise op eller gemme til næste dag og så spise restemad.

Jeg tror simpelthen ikke på, at politikerne har tænkt dette koncept rigtigt igennem. Har man overhoved tage med i beregningerne, at der skal produceres nye renovationsbiler, som bliver tungere? Den ekstra miljøbelastning, det giver, at renovationsbilerne skal til at køre 50-60 km mere hver dag? Den ekstra miljøbelastning, der kommer ved produktion af nye affaldsbeholdere? Samt den miljøbelastning det giver, når renovationsbiler læsser af på gulvet hos NC Miljø, så skal der jo også bruges diesel til en gummiged, som skal skubbe affaldet hen til behandlingsanlægget.

Og er der virkelig så meget energi i den pulp, der dannes, at det kan rimeliggøre et øget energiforbrug? Jeg vil tillade mig at tvivle.