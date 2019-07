Miljøfreaks: Begynd med jer selv

Læserbrev: Ingen i dette land er i tvivl om, at vi skal beskytte naturen. Det nemmeste er at overlade det til regeringen, men hvad med selv at tage ansvar? Mennesker demonstrerer for et bedre klima. Hvad gør I selv for at forbedre det?Kommunerne lægger fine fliser i gågaden, der hurtigt bliver tilsvinet med brugt tyggegummi. Mænd tisser op af forretninger. Affald kastes på gaderne (dåser, flasker, karton, papir, plastik). Cigaretskod flyder overalt. Biler kører i tomgang. Fiskenet smides i havene.Hvis hver især gør lidt, de kan, er det en fantastisk begyndelse. Tænk over det.