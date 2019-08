Miljø. Rockkoncerter belaster naturen

Læserbrev: Lørdag aften var jeg forbi Dyrskuepladsen, efter at der om fredagen havde været Grøn Koncert. Bortset fra enkelte fladtrådte øldåser på og omkring pladsen så der faktisk nydeligt ud. Og så lagde jeg mærke til, at der var en hel del fugle, der var i gang med at finde lidt gode rester og dermed sætte prikken over i'et med hensyn til oprydning. Hvor er det godt, at naturen således kan træde hjælpende til, når det nu er en del af rockkoncertkulturen, at publikum opfører sig som store svin.

Men hvordan behandler vi så naturen ved den slags begivenheder? Ved Tinderbox-festivalen bliver Tusindårsskoven befolket med tusinder af mennesker, og der bliver larmet til langt ud på natten. Man er ligefrem stolt over, hvor meget strøm, der bliver brugt til de elektrisk forstærkede instrumenter. Det kan da ikke undgå at påvirke fuglene og de øvrige dyr i området, at de med jævne mellemrum stresses således flere dage i træk.

På Tinderbox er man begyndt at vaske plastickrus op i stedet for at kassere dem, og det hævdes, at der er flere miljøvenlige tiltag. Men det kan kun dreje sig om småting i forhold til det samlede arrangement. Alt i alt er rockkoncerter en betydelig belastning for natur og miljø.