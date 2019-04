Miljø. Nej, nej og atter nej

Læserbrev: At vi smider ting i naturen er ikke tyskernes skyld. Øl/sodavandsdåser i naturen er et af de gentagne argumenter for at få tyskerne til at tage pant på dåserne. Det problem burde vi klare selv, ved at opdrage vores børn og hinanden til, at skrald smider man i skraldespand i naturen, eller tager det med hjem.

På min vej på cykel hver dag er jeg begyndt at lægge mærke til, hvad der ligger af dåser. Det er en blanding, af sodavandsdåser er det flest med pant på, og for øldåser er det en blanding.

Konsensus er vel i øjeblikket, at de unge er mest klima/økologisk/bæredygtig bevidste.

Hmmm. Kig på festivalerne, en losseplads af engangstelte/stole og andre billige ting fra Kina, som de lader ligge efter endt festival - vel ikke særligt klima/bæredygtigt?