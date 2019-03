Miljø. Du siger, du er grøn, Erling Bonnesen - men er du det?

Læserbrev: Fynske Erling Bonnesen har lavet en valgvideo, hvor han siger, at en stemme på ham er en stemme på naturen. Lidt ejendommeligt når regeringen konsekvent i de sidste snart fire år har ført en politik, der skader naturen. Men okay, hvis de har skiftet holdning, kan de jo gå med på Socialdemokratiets politik. Vil Bonnesen det?

Jeg tror, at læsere af denne avis nok har lidt svært ved at genkende Erling Bonnesen som miljøet mand. Men det er han altså - ifølge eget udsagn - blevet. Jeg tror ikke en døjt på ham. Det, der er sket, er desværre nok, at i takt med, at vi nærmer os valget, og alle målinger viser, at miljøet er blevet en vigtig kampplads, så må Venstre også hellere lige give indtryk af, at de skam er noget så grønne.

I den forgangne valgperiode har regeringen konsekvent sjoflet naturen. Husker læserne mon landbrugspakken, hvor landbruget fik lov at sprøjte og gøde mere? Eller hvad med da Danmark i EU forsøgte at blokere for et forbud mod farlige pesticider, der dræber bierne?

Men direkte henvendt til Erling Bonnesen vil jeg sige: Lad os se om du virkelig mener det. Er du blevet grøn? Vil du være med til følgende fire konkrete initiativer?

Der skal være 75.000 hektar urørt skov i Danmark i fremtiden. Det er, hvad biologer og andre eksperter siger, er nødvendigt for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten. Vi skal have 15 nye store vilde naturparker i Danmark, hvor dyr og planter kan få plads. Vi skal lave tiltag, der retter op på den landbrugspakke, som du og regeringen lavede, som lige nu smadrer vores vandmiljø - blandt andet ved at forbyde sprøjtning i de såkaldte §3-områder, som har særligt sårbar natur. Danmark skal være helt fri for fossil energi - og helt grøn - i 2045. Jeg håber, Bonnesen vil svare på disse konkrete forslag. Men jeg tror det ikke. Mon ikke vi her i avisen kommer til at se et diffust svar, hvor han skriver om alt muligt andet end det, jeg spørger om? Og mon ikke, at han i hele valgkampen vil tale sort, som han plejer, hver gang jeg spørger ham? Jeg tør godt udlove en dusør på en kold Odense Pilsner til den fynbo, der tager Erling Bonnesen i at svare konkret på de tre spørgsmål.