Dem kan man ikke styre, så de får frit løb og kredser om noget vi, min mand og jeg, har talt i årevis: At bytte hverdagen ud med sejlads på verdenshavene. Tidspunktet for denne rejse har vi altid udskudt. Skal man vente på, at børnene flytter hjemmefra eller på pensionsalderen?

Spørgsmålene lurer i baghovedet

Når datoen er sat, er alting nemmere. Møder i Langturssejlerforeningen er en gave. Her er der kun mennesker, der deler samme begejstring. Pludselig er man ikke alene om det, man er heller ikke den lidt mærkelige type, der har fået en fiks idé. Her er det tilladt at drømme og at spørge dumt. Nu er det sjovt, tænkte vi. For alvor at drømme om de hvide strande, det turkisblå hav og de høje palmer. Lige i de øjeblikke kan man kun forestille sig de positive ting - den evige sommer, der venter der hvor smørret smelter - og der er ingen grænser for, hvor fantastisk det hele kan blive.

I baghovedet lurer spørgsmål som: Hvad med forsikringer, told- og myndigheder - eller de mere alvorlige: Kan vi klare flere uger i træk midt på Atlanten? Er vi klar, både fysisk og psykisk, til at blive afskåret fra virkeligheden?

Vi har smidt fortøjningerne, der bandt os til land og tryghed, og begivet os afsted ud på det enorme ocean uden at ane, hvad det ukendte kommer til at gøre ved os. Vi skulle snart finde ud af, at der er en følelse af uendelighed, der tager over, og overlevelsesinstinktet er med til at holde ens humør oppe - trods meterhøje bølger, snigende søsyge og mangel på sammenhængende nattesøvn. Man føler sig så lille derude, og man er virkelig afhængig af naturens kræfter. Indtil nu har sådanne ord lydt hult, men nu giver de mening. Et 32 fods-skib er bare ekstrem lille midt i det blåfarvede ocean.

er det bare med at nyde hvert sekund og glæde sig over de konstante ting. Men det er også i den grad sundt at lægge sin skæbne i naturens hænder og at miste fodfæste for en stund.