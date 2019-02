Klumme: Dansk flygtningehjælp har netop udgivet en rapport "Vi tager jo drømmene fra dem" som viser, at de mange lovændringer påvirker flygtningene.

Det ville være rart hvis Dansk flygtningehjælp kunne finde ud af at skelne imellem en flygtning og en velfærdsmigrant, for forskellen er temmelig stor. En flygtning flygter fra krig og skal naturligvis hjælpes, så længe der er krig i hjemlandet, imens en velfærdsmigrant leder efter en bedre tilværelse og slet ikke skal være her. Selve rapporten hviler på et noget tyndt grundlag idet kun 673 ud af 3205 adspurgte frivillige har svaret, en svarprocent på 21, på en periode på to måneder (15/11-2018- 23/1-2019) - men selvfølgelig er der tale om en tendens.

Den tendens handler i bund og grund om, at vi give flere penge til migranterne, så de kan integrere sig. Vi skal altså betale for, at man vil integrere sig, og vi skal finansiere tolkebistand, ipad cover og eget værelse til børnene. Ifølge rapporten er integrationsydelsen nemlig en hæmsko for, at man kan integrere sig:

"Ifølge frivillige udgør de økonomiske vilkar, personer pa integrationsydelse lever under, udfordringer i forhold til integration. Hovedparten af de frivillige oplever saledes, at økonomien hos de mennesker, de er i kontakt med, hæmmer dem i forhold til at uddanne sig, dyrke socialt samvær med andre og deltage i skole- og foreningsliv. Det er udgifter til f.eks. transport, udstyr, kontingenter og egenbetalinger, de pagældende personer ikke har rad til at dække. Den 13-arige pige har ikke eget værelse, hvilket er det normale for de øvrige piger. Det giver en opgivende holdning, nar der ikke er rad til at købe cover til en i øvrigt kommunalt betalt Ipad. Manglende mulighed for at købe idrætstøj medfører, at pigen pjækker fra idræt og ikke har mulighed for at deltage i foreningsidræt."

Skulle præmissen om, at flere penge øger integrationen være rigtig, ville integrationen jo være gået forrygende under Thorning regeringen, der som det første fjernede starthjælpen. Det betød, at en flygtningefamilie ville få 10.000 mere om måneden (454.205 kr. om året) men den eneste forskel blev, at der kom mange flere til Danmark. Sjovt nok blev der ifølge Verdensbanken i 2017 sendt 20 mia. kr. ud af Danmark og hjem til familierne. Noget tyder altså på, at man får rigeligt med velfærdsydelser i Danmark eller i hvert fald har fået 20 mia. kr. for meget.

I stedet for at fokusere på at det er synd, at lovændringerne gør livet surt for migranterne, der til enhver tid kan forlade Danmark, er det kun glædeligt, at de lader til at virke efter hensigten. For hensigten er ikke et liv i Danmark, hvor man kommer først i bolig- og jobkøen, får det hele betalt af kommunen uden at skulle arbejde eller undlader at lære det dansk sprog. Hensigten er at man skal rejse hjem, medmindre man er reel flygtning, som først skal hjem, når der bliver ro i hjemlandet. Hensigten er ikke integration, hensigten er migration til hjemlandet.