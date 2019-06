Mig og Kristendemokraterne?

Læserbrev: Hvorfor blev jeg medlem af Kristendemokraterne?

I et demokratisk samfund må man holde hovedet koldt og hjertet varmt for at kunne de udfordringer, vi står overfor og løse dem på bedste vis og til gavn for flest mulige i vores samfund, både det nære og det mere fjerne. Det var min drøm at bidrage med dette i Danmark, og det var derfor, jeg skiftede parti men ikke religion, da jeg meldte mig ud af Det Konservative Folkeparti og ind i Kristendemokraterne. Jeg ville vise, at jeg med min baggrund som muslim sagtens kan integrere mig i en grad, at et medlemskab i Kristendemokraterne ikke var i uoverensstemmelse med mine grundlæggende værdier; jeg deler nemlig de samme værdier som dette parti. Jeg var én blandt mange flygtninge, der kom til Danmark tilbage i 80'erne. Jeg var en ung mand på blot 26 år, da jeg slog mig ned i den fynske hovedstad i 1987. Det var en ny kultur, nyt sprog, nyt liv; en hel ny verden. Min største drøm var at leve i en by, som bragte mig en fornemmelse af ro og tryghed. Det fandt jeg i Odense, som havde rummet store personligheder som H.C. Andersen, Kim Larsen og Jan Boye. Jeg ville gerne bidrage med noget til den by og det land, som havde givet mig så meget. Det ville jeg kunne realisere ved at blive en del af landets folkestyre, så jeg stillede op for Folketinget i år for Kristendemokraterne efter at have været medlem af Odense Byråd for det Konservative Folkeparti af to omgange. Mange har udtrykt deres støtte, mens andre har været uforstående. Har jeg skiftet religion og er blevet kristen? Men Kristendemokraterne stiller ikke dette krav til deres medlemmer. Partiet har plads til forskelligheder. Jeg føler mig hjemme og tryg ved at sige mine meninger - noget jeg savnede igennem mit politiske liv. Det var samme følelse, som da jeg først kom til Odense.

Hos Kristendemokraterne tror på man på oplysning og debat fremfor forbud og tvang. Vi tror på respekt og værdighed for individet og anerkendelse af forskelligheder. Alle mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund skal sikres retten til at være aktiv i det danske samfund. Og det er mit medlemskab af Kristendemokraterne et levende bevis på.