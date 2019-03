Midten af dansk politik er stendød

På kant: Hvis man læser politiske analyser, vil man vide, at der jævnligt refereres til midten af dansk politik. Dansk Folkeparti vil være midterparti, Lars Løkke rykker ind mod midten, og Socialdemokraterne indtager en midterposition.

Men det er fup og fidus. For midten er stendød.

Det er sandt, at den fandtes engang. Møjsommeligt modererede den fløjenes synspunkter og bragte landet fremad i adstadigt tempo. Men i dag ligger midten på havets bund. Er man heldig kan man stadig finde en tue hist og her, men fodfæste får man ikke.

At det forholder sig sådan, skyldes for det første, at en midte jo er et sted i mellem noget. Men hvilken plads er der mellem Lars Løkke, Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl? Næsten ingen. Man kan knap nok skære dem fra hinanden. Og hvis ikke, der er nogen forskel, kan der ikke være en medierende midte.

For det andet er midten af politik det modsatte af ekstrem. Midten er pragmatisk, fornuftig og demokratisk. Kan man f.eks. forestille sig en midte, der udfordrer retsstaten og frihedsrettighederne? Nej, vel. Men det er jo det, der sker i dansk politik. Grundlæggende rettigheder udfordres, og den slags synspunkter kan midten slet ikke arbejde med. For hvordan finder man en midte mellem dem, der vil frihedsrettighederne og dem, der ikke vil? Skulle midten så være et sted, hvor man kæmper for friheden en gang i mellem? Det giver ingen mening.

Så desværre. Midten er væk, og før nogen kan besætte den, må den genopfindes. Det kunne så til gengæld være en vigtig opgave.