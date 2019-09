Mesterskabet i spin

I Fyens Stiftstidende 11. september retter socialdemokraten Tim Vermund anklager mod Christoffer Lilleholt, der beskyldes for spin, når han er imod letbanens anden etape, der skal gå til Vollsmose. Ja, nu skrev jeg det sørme igen og kan vel risikere udnævnelse til spindoktor? Vermund lægger vægt på, at banen skal gå til Seden, og det bør man skrive, mener han.

Lad det nu være sagt helt klart: Socialdemokraterne i Odense har sejret, når det gælder "udspekuleret spin". Man må bøje sig. De har forlængst sejret med flere længder med begrebet "velfærdsprocent", anvendt om skattestigning. Ingen når dem til sokkeholderne med den konsekvente anvendelse af begrebet velfærdsprocent om skattestigning. Og Vermund sørger selvfølgelig for at anvende det igen i sit indlæg. Uanset at jeg og mange andre oplever en forringelse af vores velfærd, når skatterne stiger, fremturer de med deres idyllisering af stigende skatter ved ikke at sige tingene ligeud. Det er faktisk sjofelt. Det er også en nedvurdering af vælgernes intelligens. Man føler sig kort og godt talt ned til, når politikere seriøst prøver at skjule deres intentioner og reelle forehavender bag smarte slogans. Det er ikke værdigt. Hvem sagde politikerlede?