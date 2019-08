Læserbrev: Pia Offer Madsen (V) savner Uber, så de unge kan komme sikkert hjem fra fester. Uber kunne også give mange arbejdsløse et job, i ventetiden indtil drømmejobbet melder sig. Men det synes Charlotte Vincentz Petersen (3F) ikke. Hun påpeger, at Uber-chauffører, ifølge Ubers indberetninger, har glemt at indberette skat for måske 300 millioner kroner, og at servicen derfor koster samfundet dyrt. Men ... Til sammenligning arbejdes der ifølge Rockwool-fonden sort for 48 milliarder kroner om året (sjovt nok primært af 3F's faggrupper, men lad nu det ligge) - men det tabte skatteprovenu for dette er kun 7,5 milliarder. Ikke 20 milliarder som man skulle tro.Det skyldes, at meget sort arbejde ikke ville blive udført, hvis det var hvidt. I hvert fald ikke af håndværkere. Det ville blive til gør-det-selv. Og det samme gælder Uber. Mange beder blot en kammerat eller familie om at køre sig. Eller bruger betalingsfri apps som GoMore, der jo har 500.000 brugere i Danmark. Og dermed ville der slet ikke blive udvekslet nogen penge - og ikke betalt nogen skat.Undersøgelser viste også, at Uber langt hen ad vejen ikke fortrængte taxier. De skabte meromsætning. Så det reelle provenutab for staten var altså meget lille - ja, måske taber staten ligefrem på, at Uber ikke findes længere, da Uber jo indberettede omsætning til Skat, så chaufførerne kunne kontrolleres.Til gengæld ville gevinsten for de unges sikkerhed og samfundet generelt være stor. Så jeg tror faktisk, vi er flere, der savner Uber end 3F.