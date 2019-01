Mere udflyning - færre i midtbyen

Læserdebat: Hvor er det dejligt, at en udenbys investor har sat sig så utroligt og grundigt ind i Faaborgs butiksliv! Han har endog også evnet, at bilde sig selv ind, at hans idé om et nyt butikscenter, vil løfte handelen i Faaborgs nuværende butiksområde. Det er store ord i det hele taget at kalde det et butikscenter, som endda tilsyneladende alene skal bestå af tre allerede eksisterende butikker, der flyttes.

Jeg finder det endvidere utroligt deprimerende at måtte konstatere, at jeg må have et hukommelsessvigt i forbindelse med Herregårdcenterets indflydelse på midtbyens handelsområde. Der blev udflyttet foretagender, der fjernede mindst 1500 mulige kunders daglige besøg i gågadeområdet. Derfor må det da være soleklart for alle, at mere udflytning kun kan skabe endnu færre besøg.

Jeg er åbenbart, som tidligere formand for Handelsstandsforeningen, så uvidende om handelslivet i Faaborg, at jeg ikke kan forstå hans postulat om, at en yderligere samling af butikker i nyt område 500 meter fra gågaden vil gavne Faaborgs bymidte og altså dermed også området ved Super Brugsen. Dette ville jeg gerne om han kunne dokumentere.

Investoren er, som det også klart fremgår af pressedækningen, kun interesseret i en ting, nemlig at skabe penge til sig selv uden hensyn til Faaborgs ve og vel.

Han siger jo også, at projektet kun bliver gennemført, hvis hans vilje følges. Der bør i givet fald ikke gives dispensationer for de for Faaborg almindeligt gældende arkitektoniske krav. Jeg må endvidere ryste på hovedet over investorens trusler om, at hvis hans butikscenter ikke kommer, så forsvinder de store udvalgsbutikker indenfor fem år. (hvilke to?).

Jeg finder det er lige så utroligt, hvis han kan få kommunalbestyrelsen til at følge sin fløjte og få dem til at skrotte masterplanens hovedidé, der jo gik ud på at styrke ved gågaden, ved at skabe mere liv i nærområdet.