Mere teknik og naturvidenskab til kvinderne - det er der brug for

Overset: Kvindernes internationale kampdag i dag er stadig relevant. Der er stadig alvorlige skævheder og udfordringer i verden for kvinder. Vi vil dog gerne benytte lejligheden til at pege på et af de områder, hvor manglende ligestilling både giver erhvervslivet et problem og afskærer kvinderne fra et væld af muligheder.

Når det gælder valg af uddannelser, er det nemlig stadig skævt. Unge kvinder defilerer gladeligt forbi de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det er et problem for virksomhederne, for samfundet og ærgerligt for kvinderne selv, der ikke ser de spændende muligheder for et gøre en forskel med viden om naturvidenskab og teknologi. Derfor vil vi gerne i dag slå et slag for at få flere kvindelige ingeniører, dataloger osv.

Regionsrådet i Region Midtjylland har indset, at Danmark i fremtiden kommer til at mangle tusindvis af medarbejdere med tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derfor har Regionsrådet - som led i den Midtjyske Teknologipagt - bevilliget 12,7 mio. kroner til projekter, der kan være med til at sikre midtjyderne de uddannelser og kompetencer, som virksomhederne efterspørger i fremtiden.

Girls' Day in Science, som Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro står bag, er et af de projekter, som har modtaget støtte, hvilket er yderst positivt. Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagnedag (i år den 2. oktober), hvor virksomheder, science centre og tekniske gymnasier over hele landet inviterer grundskole- og gymnasiepiger indenfor til at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver.

En undersøgelse blandt pigerne fra sidste års Girls' Day in Science viste, at halvdelen af pigerne har fået mere lyst til at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.