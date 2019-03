Mere politi tæt på kræver nytænkning

Nærpoliti: Dansk Folkepartis retsordfører MF Peter Kofoed (DF) udtaler til avisen 16. marts, at DF vil have flere politikredse, for at vi igen kan få politiet tættere på befolkningen og ud på gaden for at opretholde lov og orden og skabe nødvendig tryghed. Og flere andre retsordførere tilslutter tanken, som absolut er værd at gå videre med til handling.

Selvom vi står foran et folketingsvalg, tror jeg på, at det er reelle ønsker og ikke bare valgflæsk, men en ny politikredsreform med flere nye politikredse kræver nytænkning. Hvis de nye og mindre politikredse skal etableres efter den sædvanlige politikredsskabelon med en akademiker som leder af politikredsen, bliver der sikkert bare skabt flere nye og dyre administrative led, og det kan ikke være hensigtsmæssigt.

Politidirektørerne er ledere af politiet, men er også samtidig ledere af anklagemyndigheden. Kunne det være en overvejelse værd nu at benytte anledningen til at adskille politi- og anklagemyndighed, så vi får en anklagemyndighed uafhængig af politiet, en mere objektiv anklagemyndighed? Og jeg tror det ville være godt, hvis lederne af politikredsene er politiuddannet personale på højt lederniveau.

Hvis man fjerner anklagemyndigheden fra politiet, skal der ansættes flere jurister til afløsning af de politiuddannede, som i dag møder i retterne i politisager. De må kunne frigøres til politiarbejde. Og på en del andre administrative områder må der kunne frigøres politifolk, så man afskaffer de såkaldte professorater, konsulenter og projektledere.

Man må også kunne lave en moduluddannelse af politifolk som f.eks. kadetuddannelsen, så kadetterne kan udføre mere politiarbejde og kommer hurtigere ud i politikredsene.

Endelig bør borgmestrene, der sidder i kredsrådene, inddrages mere i, hvordan det lokale politi benyttes i kommunerne, så politiets synlighed patruljerende også til fods i byerne igen bliver en del af hverdagen.