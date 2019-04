Mere kontrol af lastvognschauffører nu

Dumping: De filippinske chauffører i Padborg var for en stund i mediernes søgelys og på alles læber. Nederdrægtige levevilkår, og en løn til 15 kroner i timen, understregede en helt uholdbar situation, som danske chauffører, hverken kan, eller skal, konkurrere på.

Vognmand Kurt Beier var som man siger 'talk of the town'. Men siden er det blevet mere ved tale end handling. Den mest betydelige forandring i transportbranchen har været den bøderegnen, som er haglet ned over landets chauffører på rastepladserne. I løbet af årets første seks uger blev der udskrevet P-bøder til 1297 lastbiler, som bliver bonget en firedoblet sats på 2.040 kroner.

Men regnen med bøder har, hverken begrænset den sociale dumping, eller skabt større kapacitet på overfyldte sydjyske raspladser på Hylkedal, Skærup og Ustrup. Desværre. I virkeligheden så sætter bøderne blot chaufførerne i et forfærdeligt dilemma, hvor de kan vælge A) en høj bøde for ulovlig parkering, fordi man overholder sin køre- og hviletid, eller B) bryde køre- og hviletid, og risikere en bøde, fordi man ikke vil parkere ulovligt. Hvis vi skal tage fat om nældens rod, så handler det om antallet af chauffører, der krydser grænsen og dumper priserne. Der findes mange finter bag den sociale dumping, men udenlandske chauffører, der i ugevis lever i deres lastbiler, er et afgørende element. Derfor burde man også sætte ressourcerne ind på 45-timers reglen, der pålægger chaufførerne et ugentligt hvil på 45 timer udenfor bilen. Det vil både skærpe sikkerheden på vejene, og ramme de brodne kar, som systematisk udnytter hullerne i lovgivningen. Et total stop for de ulovlige hvil i lastbilerne vil skade den forretningsmodel, der har gjort social dumping i transportbranchen til god business. Vi bør derfor sikre, at vi har mandskab til et fast korps af tungtvognspoliti, der konsekvent kontrollerer, at alle chauffører overholder 45-timers-reglen, og ikke bor i deres biler. Selvom reglen har eksisteret i 13 år, så er den stort set ikke blevet håndhævet.

Dernæst bør vi sikre at sanktionerne rammer både hårdt og rigtigt. Vi skal ikke skyde på den enkelte chauffør, men forsøge at ramme de vognmænd og speditører, der tjener stort på at bryde reglerne. En række EU-landene har allerede har skærpet bøderne, og her kunne franskmændene bøder på 30.000 euro være interessante. Hvis vi vil tage Kurt Beier-sagen, vores arbejdsmarkedsmodel og landets chauffører alvorligt, så starter vi med at sætte turbo på kontrollen af de ulovlige weekend-hvil og de udenlandske chauffører.