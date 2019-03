Mere klare og mindre rigide regler

Omtalen i Fyens Stiftstidende i lørdags af Soroptimisternes planlagte projekt i forbindelse med "eventyrlig kunst" kan tyde på, at et godt initiativ strander på grund af Nordfyns Kommunes rigide administration af kunstpuljen. Hvis ikke man vidste bedre, måtte man forvente, at det kun ville kunne finde sted "i en by i Rusland".

Men desværre må man erkende at man både er i stand til undsige ellers bevilgede midler, såvel som at tilføre uskrevne regler på lemfældig vis.

En så rigid og lemfældig omgang administrationen af den ellers beherskede pulje burde ligge udvalget fjernt.

Så længe, der er penge i puljen, skulle det vel ikke være så vanskeligt at bevilge gode små og større arrangementer, så længe retningslinjer er indfriet og fulgt af ansøger. Som jeg opfatter indlægget i avisen var det ikke et spørgsmål om kunstudstillingens seriøsitet, men mangel på smidighed fra den kommunale administrations side.

Jeg kan opfordre til, at Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget får revideret reglerne, så de har en vis rummelighed og klare formuleringer, og at udvalget så selv retter sig efter dem i behandling af ansøgninger.