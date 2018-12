"Os kan verden ikke bare glemme. Vi er børn og vi har hver vores egen stemme". Sådan lyder omkvædet i Kim Larsens sang om børns rettigheder - et emne, der er mere aktuelt end nogensinde før, og som vi tager alvorligt i Odense.

Mandag er det international menneskerettighedsdag, og næste år fylder børnekonventionen 20 år. Begge dele bakker Danmark op om, og dermed har vi lovet at arbejde for ikke blot et bestemt livssyn, men også en måde at leve og opdrage på.

Sort på hvidt står det beskrevet i menneskerettighedernes kapitel 1, at vi ikke blot fødes lige, frie og udstyret med fornuft og samvittighed, men også med forpligtelsen til at handle mod hverandre i broderskabets ånd. Med andre ord, er det vores opgave som samfund at hjælpe de næste generationer til at opføre sig ordentligt overfor hinanden og huske fællesskabet.

Det er det, Kim Larsens tekst handler om: at lære de næste generationer om alt det, de kan og tanke dem op med selvværd og overskud nok til både at turde tale for sig selv og tage hånd om andre. For at det skal lykkes, er vi nødt til at gøre mere end blot at synge med - og den opgave har folkeskolerne i Odense i høj grad taget på sig.

Det gælder ikke mindst de fem skoler, der indtil videre er udnævnt som Unicef Rettighedsskoler. Her kan deres elever skråle med på rettighedssangen bedre end de fleste, men de bliver også præsenteret for emneuger og konkrete projekter, der gør rettighederne nærværende for alle årgange. Projekter, der giver dem ansvar og medindflydelse på deres egen hverdag.

Et eksempel er Næsby skole, der blandt andet har tryghedsvandringer, hvor børnene udpeger steder på skolen, hvor de ikke føler sig trygge, og områderne derefter ændres i fællesskab. Derudover har skolen temadage om rettigheder, og nogle af eleverne har selv udviklet et brætspil, der skal sætte fokus på, hvordan ligestilling mellem drenge og piger ser forskellig ud rundt om i verden.

Det er alt sammen med til at give eleverne en fornemmelse af deres rolle i demokratiet, og at vi i fællesskab og ved at bruge hinandens styrker ofte kan udrette mere. Noget, jeg tror på, danner grundlaget for at skabe en bedre verden.

Helt grundlæggende kan vi sige, at børnene i Odense ikke bare uddannes til at læse eller løse ligninger. De faglige kompetencer er uden tvivl vigtige, men eleverne skal også have dannelse med i rygsækken og hjælpes på vej til at blive hele mennesker, der tør mere og har overskud til også at være en god kammerat. Præcis det, vi med menneskerettighederne netop har forpligtet os til at give videre til de næste generationer.

Skolerne lykkes med det, fordi det er opbakning både fra lærere, ledelse, forældre og elever. Det er et kæmpe stykke arbejde, som jeg synes, vi skal anerkende faggrupperne for, og hvor alle arbejder sammen om at hive menneskerettighederne ned fra hylden, omsætte dem til konkrete handlinger og gøre dem nærværende i børnenes hverdag.

Netop det er også med til at gøre, at Kim Larsens sang ikke blot bliver en fin tekst med en fængende melodi, men også får liv og sår nogle frø, som vores børn vokser af og med. Det er mit håb, at det gode arbejde med at sætte menneskerettighederne på dagsordenen i børnehøjde fortsætter og breder sig, så vi kan høre sangen om dem blive skrålet højt i alle skolegårde.

"For os kan verden ikke bare glemme. Vi er børn og vi har hver vores egen stemme". Finere bliver det næsten ikke.