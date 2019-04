Medierne har brug for at passepå troværdigheden

Medier: Jeg hilser den nye kampagne fra Danske Medier omtalt i Avisen Danmark 2. april meget velkommen. Ikke mindst sætningen: "I et rigtigt medie står vi på mål for rigtigheden af det, vi skriver", som Avisen Danmarks chefredaktør er citeret for.

I en tid, hvor medierne mere og mere er på en utroværdighedens glidebane pga. hastighed og manglende vilje/evne/mulighed for at dyrke research, er der behov for at råbe vagt i gevær. Men det gælder også indad i forhold til dagbladene og ikke kun i forhold til sociale medier! Lad mig nævne to eksempler herpå:

I rigtigt mange år har Kristeligt Dagblad været min avis nr. to, og jeg har altid betragtet den som yderst troværdig. To sager gør, at jeg er blevet i tvivl om denne troværdighed:

Før jul var det den avis, der bragte "Den Danske Sang" sagen på forsiden. Sagen var to år gammel, men egnet til at puste til stemningen mod dem, der "ikke vil" Danmark. Men sagen baserede sig, som jeg husker det, alene på anden- eller tredjehåndsudsagn. Avisen var ikke ved kilden selv, og spørgsmålet rejser sig, om hun overhovedet eksisterer, om hun blev reelt krænket - eller om hun tog tykt nar på selvforherligelsen.

For nylig kom så sagen om kønsneutrale trafiklys "på dagsordenen i flere byråd", som det hed i forsideoverskriften. Det viser sig, at en af avisens journalister på baggrund af en historie fra udlandet har ringet nogle - nok ikke helt tilfældige - danske byrådsmedlemmer op og forelagt dem historien og forhørt sig, om dette kunne tænkes i deres område. Når man således som politiker bliver ringet op - jeg var sådan en engang - overraskes man og kommer med et meget umiddelbart svar. Nogle af de således kontaktede har ytret noget i retning af, at "det lyder interessant", eller at "det da ikke helt kunne afvises". Men ingen af dem havde tænkt tanken selv! Og VIPS! var det noget, der "var på dagsordenen i flere byråd". På moderne dansk fake news!

Når selv en avis som Kristeligt Dagblad på denne vis er i deroute, er der for alvor grund til at være på vagt!