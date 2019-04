Medier. Ytringsfrihed under ansvar

Læserbrev: Cafè Stiften havde et meget spændende arrangement, hvor Facebook havde hovedrollen. I panelet sad også Filip Wallberg og chefredaktør på Fyens Stiftstidende Poul Kjærgaard. Er spørgsmålet om det er et valg mellem FB eller FS, må svaret være både og. De to skal ikke nødvendigvis ses som hinandens modsætninger, snarere tværtimod.

Af ligheder kan nævnes, at begge parter arbejder for en ordentlig tone i debatten. At man ikke sviner hinanden til, truer, men bruger sine argumenter i debatten, uden at blive personlig. Helt klart kommer FS bedst fra land på dette område. En af forskellene er, at FB styres af algoritmer og søgemaskiner, der fanger anstødelige ord, men som bekendt ikke kan straffes for sine handlinger. Cheferne fra FB er bevidste om problemet og indrømmede flere gange under mødet, at mødet også er en del af en bodsgang, og forklarede, at der arbejdes på højtryk for at rette op på problemet.

FS derimod er skrevet og redigeret af levende engagerede mennesker, der arbejder uafhængigt og gør sit ypperste for at dække en sag fra flere sider. Er man ikke enig i dette, kan man komme til orde i avisens spalter f.eks. skrive et læserbrev. Desuden er FS underlagt Medieansvarsloven og må stå til ansvar i værste fald med fængselsstraf.

Dette blev fortalt af Poul Kjærgaard under mødet. Det gav mening. Også i forståelsen af, at der er artikler og læserbreve, der ikke bringes i avisen. Ikke censur, men fordi de er gennemlæst af en redaktion, der fanger useriøse personlige angreb, og fake news. Igen modsat FB, der gerne lader disse indlæg passere i ytringsfrihedens navn. Når det så bliver opdaget, straffes FB ikke. De straffer til gengæld debattøren med en karantæne af forskellig længde. Når skaden er sket.

FB er kommet for at blive, og mediet dækker også et behov. Men i spørgsmålet om troværdighed er FB den store taber. Jeg syntes ikke altid, at FS har ret. Men det betyder ikke nødvendigvis, det er FS, der er forkert på den.