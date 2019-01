Medier. Utilstedeligt vi ikke må komme til orde

Pressen omtales ofte som demokratiets vogtere. Jeg vil endnu engang vove den påstand, at det er løgn. Det er i hvert fald en sandhed med modifikationer.

Jeg forstår mere og mere præsident Trumps frustrationer over pressen derovre i USA, når han omtaler dem med "fake news" - og jeg må sige, at pressen her på Fyn med TV2/Fyn og Fyens Stiftstidende i spidsen, ikke har noget at lade deres amerikanske kolleger at høre. Jeg skulle nok mene, at de toneangivende medier på Fyn gør dem kunsten efter på fornemste vis.

I nyhedsudsendelsen på TV2/Fyn torsdag den 10. januar blev det oplyst, at man i den kommende tid vil køre et tema om letbanen i Odense. Årsagen hertil skal findes i, at det nu i en meningsmåling er kommet frem, at tilslutningen til letbanen er faldet fra 66 procent til nu bare 39 procent. Der er nu flere af byens borgere, der er imod letbanen.

Dette undrer os ikke i Lokallisten Nyt Odense med alle de fakta, vi lagde på bordet forud for kommunalvalget i 2017, og som borgerne/vælgerne nu ser resultatet af.

Lokallisten Nyt Odense var de eneste, og jeg gentager de eneste, der var imod letbanen.

Men tror I, vi kan komme til orde på TV2/Fyn i forbindelse med de kommende udsendelser om letbanen?

Vi er - som sædvanlig - ikke indbudt for at kunne gøre rede for vores holdninger, desuagtet alle øvrige opstillede partier til byrådsvalget gik ind for letbanen. En anden opstillet lokalliste valgte så at indgå valgforbund med et parti, der var for letbanen.

Men jeg kan trøste Odenses borgere med, at Lokallisten Nyt Odense stiller op igen til byrådsvalget i 2021, hvor vi vil arbejde for, at vi ikke får Odense Letbane etape 2. Alle partier, som for nuværende er repræsenteret i byrådet, går ind for udbygningen af letbanen med en etape 2 - det vil så i givet fald blive uden opbakning fra Lokallisten Nyt Odense.

Vi er af den opfattelse, at der stadig findes en løsning som, er både bedre, billigere og mere fleksibel.

Derfor finder vi det helt utilstedeligt, at vi ikke kommer til orde i debatten, men det er desværre stadig mere reglen end undtagelsen.