Medier. Henrik Sass Larsen contra Ekstra Bladet

Læserbrev: Hvis der er nogen, der har en historisk hukommelse eller har fulgt med i historietimerne, så vil man erindre, at det ikke er første gang, Ekstra Bladet mener, at verden skal danse efter avisens redaktionelle musik. I 1973 boykottede mange politikere og andre offentlige personer Ekstra Bladets aggressive og useriøse linje. Statsminister Anker Jørgensen var f.eks. godt træt af de fordrejninger af hans udtalelser, som avisen offentliggjorde.

Angående Poul Madsens udtalelser om Sass Larsens depression er det jo en Ekstra Bladet klassiker. Ekstra Bladet har altid ment, at det var verden uden for de redaktionelle lokaler, der skulle tåle og indordne sig under Bladets påberåbelse sig af ytringsfrihed. Men ytringsfrihed har mange ansigter. Deriblandt fordrejninger af sandheden. Småligheden, mistænkeliggørelsen og intimideringen af andre menneskers liv, især privatlivet. Man skal ikke heller ikke fratage Poul Madsen og Co. den politiske dagsorden. Det er trods alt en politisk avis, en højredrejet forstås. Det er ikke tilfældigt, i disse valgtider, at man dissekerer udvalgte politikere. Især politikere på den anden side af åen. Så må sandheden tåle ytringsfrihedens forskellige nuancer af kvalitative ytringer. Vi har jo en forretning, der skal køre, ikke?