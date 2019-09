Medicin. Urimeligt, at tre medarbejdere skal bøde

Læserbrev: Store bededag døde en patient på P4 i Middelfart. Det er forbigået i tavshed.

Læserbrev: I foråret skete et tragisk dødsfald på et bosted i Odense. Dødsårsagen skulle her være beboerens medicin, et stærkt antipsykotikum, Leponex.

Tre menige sundhedsmedarbejdere er på den baggrund fyret, mens hverken ledelsen eller den medicinordinerende læge og psykiater åbenbart ikke har gjort noget galt?

Leponex har ifølge pro.medicin næsten 90 bivirkninger. Derudover har det ti kontraindikationer og ca. 25 forsigtighedsregler.

Hvilket personale er tilstrækkeligt uddannet til at huske på, at en almindelig bivirkning som opkastning og sløret syn kan lede til endnu en bivirkning, som er "pludselig uforklarlig død"? Hvem udskriver den slags medicin uden at føre tilstrækkeligt tilsyn?

Der sker dødsfald pga. psykofarmaka også på lukkede psykiatriske afdelinger.

Derfor er det ganske urimeligt, at tre menige medarbejdere som de eneste skal fyres i den her sag.