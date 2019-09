Medarbejderpleje. Odense Kommune bør kigge indad

Synspunkt: Jeg er rystet. Rystet over Odense Kommunes øverste politiske ledelse.

Lad mig slå fast: Sagen om de ulykkelige omstændigheder på Bostedet Fangelvej påvirker os alle. Der er sket det, som ikke må ske. Derfor skal vi lære af det, gennemanalysere det og finde de omstændigheder, der gjorde, at vi endte her, og så sørge for, det ikke sker igen.

Det er så her, jeg bliver rystet, når den øverste politiske ledelse i Odense Kommune ved rådmand Søren Windell 28. august udtaler sig til TV 2 Fyn:

"Det er jo nogle medarbejdere, der ikke har levet op til det ansvar, de har, og ikke har levet op til den faglighed, de burde have. Og det har altså den konsekvens, at så har man ikke et job længere".

Uden at kende omstændighederne, uden af vide hvad der sket, løber han bogstaveligt talt hen til håndvasken. Det er ikke alene uigennemtænkt og uforskammet. Det er faktisk også skadeligt, hvis vi sammen skal undgå gentagelser i fremtiden.

FOA har i mellemtiden søgt aktindsigt i det brev, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt til Odense Kommune. Her kan man læse, at pilen peger tilbage på kommunen og ledelsen på stedet.

Lad os se på, hvad der sker, når man som øverste politiske ledelse griber til så grove udtalelser og fyringer i sådan en sag, oven i købet på et udokumenteret grundlag.

Når man arbejder i sundhedsvæsnet, om det er i en kommune eller et sygehus, er man afhængig af en åbenhedskultur.

Åbenhedskulturen er vigtig, for når mennesker arbejder med mennesker, vil der altid ske utilsigtede hændelser. Nogle så små, at man knapt opdager dem. Andre vil have fatale konsekvenser, som i denne sag.

Det vigtige er, at medarbejderne oplever, at der er en åbenhed, der gør, de tør fortælle om deres fejl. Hvis de ikke tør, kan vi ikke lære af dem, det giver os ikke muligheden for at ændre arbejdsgange, vejledninger osv.

Fejl skal altid være lærende og ikke sanktionerende - det har vores sundhedsvæsen brug for, ellers udvikler vi os aldrig.

Når den øverste ledelse brager ud med udtalelser som rådmand Søren Windell, så klapper resten af medarbejdergruppen i som en østers. Så får vi en lukket kultur, hvor fejl bliver tabu.

Det skaber angst, og medarbejderne går med det selv. Der lærer vi intet af, det laver vi flere fejl af. Så er patientsikkerheden for alvor i fare.

Hvad så nu?

Jeg kan godt forstå, at rådmand Søren Windell er følelsesmæssigt påvirket. Det er vi alle, men derfor må vi stadig forholde os til virkeligheden. For Søren Windell er det blevet tid til at give medarbejderne en undskyldning for de uberettigede anklager og tage ansvaret på sig.

Og så få sat kommunen i gang med at lave klare kliniske retningslinjer, så det her ikke sker igen.