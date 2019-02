Politik: Vi er på vej mod afgrundens rand, sagde Knud Heinesen om den politik, der blev ført under Anker Jørgensen. Om selvsamme statsminister citeres Erik Hoffmeyer i Stig Andersens biografi fra 1994 om nationalbankdirektøren for bemærkningen "Han var rimelig ærlig", "for han erkendte, at han ikke havde forstand på det der med økonomien". I Ankers regeringstid var, siger Hoffmeyer, "den politiske indsats og formåen og dermed varetagelsen af Danmarks interesser for ringe".

Hoffmeyer udtaler, at efter Anker gik det den rigtige vej, bl.a. takket være ansvarlige finansministre som Palle Simonsen, Henning Dyremose og Mogens Lykketoft. Ankers evindelige devalueringer blev stoppet af Anders Andersen. Vi fik den fastkurs-politik, som stadig føres, nu i et følgeskab med Euroen.

Måske bliver Mette Frederiksen statsminister. Meget tyder på, hun kan blive en ny Anker - populær i brede kredse, men på en uansvarlig økonomisk politik. Frederiksen vil førtidspensionere de "nedslidte", men ikke alle "nedslidte". For det kommer an på, om jobbet har været fysisk hårdt, ikke om det har været psykisk belastende. Finansieringen er noget med at tage fra dem, der har været og er personligt økonomisk ansvarlige - og som næppe stemmer socialdemokratisk.

Pas på Frederiksen! Nyrup kom, helt berettiget, gruelig galt afsted, da han lovede alle et underskrevet bevis på, at der var gyldne pensionsår i vente. Det blev lanceret som ganske stuerent, men var fake alligevel - ligesom Thornings betalingsring. Der kom jo ikke en rigtig god løsning, hverken i morgen eller senere. Men valgflæsk uden persille førte til den regering, du var et fremtrædende medlem af.

Tiden med at devaluere sig ud af problemerne og smide skidt i andre landes økonomier skal vi i dag til Venezuela og visse afrikanske lande for at finde. Så den går ikke. Mon ikke vi får prisen for Mette Frederiksens "ærlige" økonomiske politik belyst i den kommende valgkamp...

Afsluttende et apropos: Nok var Anker ikke nogen stor økonom, men han havde andre kvaliteter og var uden nogen tvivl ærligheden selv. Det er ubehageligt at opleve Klaus Riskær Pedersen her i avisen erklære ham for sit politiske forbillede. Riskær er i Danmark og Frankrig betinget plus ubetinget idømt mere end 10 års fængsel. Han har som erhvervsmand snydt og bedraget, men kræver nu erhvervslivet til lommerne, mens lønmodtagerne, som er de fleste på valgdagen, skal forgyldes. Riskjær har siddet inde for bedrageri, underslæb og skyldnersvig. Pga begået økonomisk kriminalitet må han ikke have egen virksomhed. Synd at Anker skal have sit eftermæle besudlet fra den kant.