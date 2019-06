Marxisterne vejrer morgenluft

Læserbrev: "Nu dages det brødre, det lysner i vest", med en lille ændring, sang kommunisterne sådan i gamle dage. Det var et udtryk for, at det gik deres vej ovre østpå. Deres våde drøm var, at staten skulle eje produktionsmidlerne og dermed styre produktionen og således bestemme, hvad folket skulle kunne købe. Drømmen gik i opfyldelse og brast igen.

Men det er jo fortid - eller hvad?

Næ, ikke helt, for de sidder alle vegne, mest koncentreret i Enhedslisten, der er et sammenrend af alle de gamle kommunister, marxister osv.

De vejrer nu morgenluft, for hvad der ikke lykkedes med Marx i hånden, ser nu ud til at lykkes med klima i hånden. De kommer nu til at bestemme, hvilken bil du må have, hvordan dit hus skal bygges, om du må rejse til Thailand, find selv på flere.

Jo, det er i sandhed ved at lysne i vest.