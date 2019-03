Marts 1959: Væve fra Schweiz

For 60 år siden ankom til Odense en transport af store maskinvæve beregnet til Nordisk Tekstilvæveri på Rugaardsvej. Maskinerne kom direkte fra Schweiz og fyldte et helt tog med otte jernbanevogne og vejede tilsammen 54 ton. Ansvaret for den store transport hvilede på speditørfirmaet Georg Hansen, Odense, og ankomsten blev overvåget af speditør P. Trolle. På billedet er man i gang med omladningen af en væv fra togvogn til lastbil inden den sidste tur til væveriet. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

