Marts 1959: Tagbrand på Langesø Slot

En energisk indsats af mandskabet fra hele syv fynske Falckstationer forhindrede for 60 år siden en kraftig tagbrand på Langesø Slot i at brede sig. Ilden, der opstod ved 21-tiden, havde muligvis forbindelse til en skorstensbrand tidligere på dagen, der var blevet slukket, men man antog, at en gnist kunne have ulmet i isoleringen og været årsag til den senere brand. Den opstod i østfløjen i en taglejlighed, der var beboet af sognesygeplejerske, frk. Ingrid Sørensen. Hun dukkede op midt under branden og blev modtaget med den triste besked, at alt hendes indbo var brændt. På billedet ses Falckfolk på vej op ad stigen med en brandslange, mens røgen siver ud mellem tagstenene. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

