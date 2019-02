Marts 1959: Odense Vognmandslaug fyldte 75

Odense Vognmandslaug kunne for 60 år siden fejre sit 75-års-jubilæum med vognmand Axel Hoff Bjerg i spidsen som oldermand. Vognmandslavet havde i virkeligheden eksisteret siden den grå middelalder, men blev sammen med de øvrige lav opløst i forbindelse med den nye næringslov af 1857. I 1884 oprettedes Odense Vognmandsforening, og det hed den frem til 50-års-jubilæet i 1934 - kort efter besluttede man at genantage det gamle lavsnavn. På dagens billede ses et hestetrukket køretøj på Skibhusvej med Thriges Fabrikker i baggrunden - i 1959 efterhånden et sjældent syn. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

