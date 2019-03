Marts 1959: Ny klub i Fynsserien

Blandt de fire nyoprykkede klubber til Fynsserien for 60 år siden var Odenseklubben ØB. I den anledning havde avisen været på besøg på klubbens anlæg i Steinsgade, hvor træningen forud for de kommende kampe var i fuld gang. Klubben havde i flere år svinget mellem A- og mellemrækken, og det var formand Ejnar Druds håb, at den nu kunne bide sig fast i Fynsserien og blive hængende i de kommende år. Træningen var lagt i hænderne på Ole Pedersen fra naboklubben B1909, der var i fuld gang med forberedelserne til den første kamp mod Nr. Åby. På dagens billede er hele førsteholdstruppen i gang med træningen med Hans Højer i spidsen til højre i billedet. Til venstre Chr. Rasmussen og lige bagved ham formanden, Ejnar Drud. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.