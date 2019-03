Marts 1959: KFUK-basar i Klaregade

Odense KFUK åbnede for 60 år siden sin forårsbasar, og som sædvanlig var huset i Klaregade fest- og forårssmykket fra stue til festsal på 4. etage. Trofaste medlemmer og en stor venneskare svigtede ikke, men bidrog med mængder af gaver, som forårsbasaren kunne afsætte og dermed tjene sit formål: At skaffe penge til driften. På dagens billede fremviser sekretær Dorte Dalgaard et par morsomme hæklede Storm P.-figurer, der var blandt basarens mange genstande. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.