Gymnastikforeningen Frem afholdt for 60 år siden sin forårsopvisning i Fyns Forsamlingshus, og det var samtidig en slags forpremiere på gymnastikfesten, der i juni ville finde sted på Odense Stadion. På dagens billede ses Ingrid Petersens elegante dameelitehold, der gav bevis for, at det ikke ville drukne i mængden, når det tre måneder senere ville udfolde sig på græs. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

