Marts 1959: Gæstespil i København

Odense Teater havde for 60 år siden forestillingen "Eva aftjener sin barnepligt" på programmet, hvilket fik Dansk Skolescene til at købe fem forestillinger til et gæstespil på Falkonercentret i København. Instruktøren Gunnar Lemvigh, teatermaler Poulsen og det tekniske personale havde allerede været i København nogle dage for at gøre scenen klar til gæstespillet, da hele skuespillerholdet entrede en lejet bus med afgang tirsdag og hjemkomst lørdag. På dagens billede er hele ensemblet opmarcheret uden for teatret umiddelbart før afgang til hovedstaden - direktørparret Helge Rungwald og Birthe Backhausen poserer yderst til højre. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

