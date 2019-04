Læserbrev: Sagen vedrørende en omfartsvej til kr. 377 millioner uden om den lille by Mariager har været uskøn og farceagtig og kan næsten sammenlignes med brexitforhandlingerne med England. At en folketingspolitiker som Kim Christiansen har kunnet kæmpe så indædt for denne løsning er uforståelig og vidner om, at manden ikke har jordforbindelse. Selv da TV2, der havde foretaget en "trafiktælling" i Mariager by, havde vist, at der var ikke nogen tung trafik af betydning, og en trafikforsker og handelsstandsforeningen i Mariager udtalte, at det var alt for dyr en "løsning", fastholdt Kim Christiansen beslutningen, og førte sig frem på en "gadedrengsmaner", der ikke er en politikker værdig.

Det var i sidste øjeblik at formand Thulesen-Dahl greb ind, og lukkede munden på Kim Christiansen, der måtte trække i land og foreslå en anden og meget billigere løsning (om der så er behov for denne løsning, er en anden sag?).

En sådan sag og et sådant forløb er med til at fremme politikerleden og disrespekten for de folkevalgte. Den er en kedelig sag for Dansk Folkeparti, der meget vel kan spille ind på vælgertilslutningen ved det kommende folketingsvalg.