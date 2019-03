Manglende hjemmehjælp er mangel på respekt

Klumme: Historierne er mange. Alt for mange. Om ældre der ikke får den nødvendige hjemmehjælp. Jeg har ikke tal på, hvor mange ældre og pårørende jeg de seneste år har talt med om det svigt, som de oplever. Jeg ved, at de ansatte i ældreplejen gør deres absolut bedste hver eneste dag for at vise vores ældre medborgere omsorg og hjælp. Men selv de mest dedikerede og engagerede medarbejdere kan ikke kompensere for, at der ikke er nok hænder til at hjælpe.

En ny rapport slår fast, at hele 73.000 svage ældre ikke får hjælp til at få støvsuget eller vasket gulv. Der er de seneste år sket et markant fald i hjælpen til den svageste gruppe af ældre medborgere. Det kan vi ikke være bekendt. Det er mennesker, som typisk har arbejdet hele deres liv, betalt deres skat, og som med rette har en forventning om at få hjælp på deres ældre dage. Selvfølgelig skal der være hjælp til basal rengøring og husholdningsopgaver. Alt andet er et svigt. Og selvfølgelig skal der ikke kun være rengøring hver femte uge, som vi har set eksempler på fra Assens kommune. Det er ikke en rimelig standard.

Landets ældreminister, Tyra Frank, har travlt med at skyde skylden for de mange forringelser over på kommunerne. Det svarer til at tisse på dem og efterfølgende påstå, at de lugter. For sandheden er jo, at kommunerne er så hårdt pressede økonomisk, at de er tvunget til at spare. Kommunerne er tvunget til at begrænse hjemmehjælpen. Det er regeringens økonomiske politik, der har sat kommunerne under det hårde økonomiske pres. Samtidig foreslår flere partier i regeringen - herunder Thyra Franks eget parti - at der den kommende tid skal gives nye topskattelettelser til de rigeste. Dette altså samtidig med, at der spares på landets ældre. Den prioritering er jeg totalt uenig i. Det er ikke raketvidenskab at gennemskue, at man ikke kan give store skattelettelser til landets rigeste - og samtidig sikre bedre hjælp til landets ældre.

Et samfund skal ikke mindst kendes på, hvordan man behandler ældre medborgere. Nu har vi sort på hvidt dokumentation for, at vi i Danmark ikke gør det godt nok. Når vi hører historierne om ældre, der ikke får hjælp, er det ikke bare enkelttilfælde. Jeg savner en regering, der har oprigtig respekt for vores ældre. En regering der er optaget af, at seniortilværelsen skal være god - også selv om man har brug for hjælp til praktiske gøremål. Det kræver mere end en politisk kransekagefigur som minister. Det kræver ansvarlighed og handling. Livet skal være værdigt for alle. Også vores ældre.