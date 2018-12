Mangel på partisoldater?

Det er et privilegium at være valgt til Odense Byråd, og det kræver meget arbejde.

Uffe Clausen skriver i sit læserbrev tirsdag 18. december, at rådmand Susanne Crawley Larsen afslører en enevældig tankegang ved at udtrykke det, og at det ikke er demokratisk tænkning.

Tværtimod, vil jeg sige. For hun søger hjælp i sin store baggrundsgruppe af partimedlemmer af forskellig alder og uddannelse for at kunne repræsentere sit partis holdninger til de forskellige punkter, der er på byrådets dagsorden.

Problemet opstår derimod, hvis borgerne ikke mere melder sig ind i partierne og støtter deres folkevalgte.