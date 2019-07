Mange på overførselsindkomst vil gerne hjælpe

Læserbrev: Der skal spares i Odense Kommune, og kommunen har for mange personer på overførselsindkomst. Måske kunne nogle af disse personer have interesse i at hjælpe med at løse nogle af opgaverne. Opgaver som at fjerne affald i gaderne, rydde ukrudt, hjælpe ældre med indkøb, havearbejde og en god snak. Kort sagt, på alle de områder, der bliver sparet væk.

Der er mange andre opgaver, som kan komme på banen. Odenses Task Force vil være en oplagt leder/styrer og samtidig være en billig løsning for kommunen, hvis det er et muligt samarbejde.

Jeg er sikker på, at der mange derude, som gerne vil yde en indsats til glæde for andre og også for sig selv.