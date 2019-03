Man kan ikke købe rummelighed i Netto

Synspunkt: Jeg tror, de fleste af os betragter os selv som rummelige over for andre mennesker. Men det er faktisk ikke altid så nemt at være rummelig over for mennesker, vi ikke kender. For når vi står ansigt til ansigt med det ukendte, kan vi godt føle os udfordrede på vores komfortzone, og så er det ikke altid, vi er helt så rummelige alligevel, selv om vi har de bedste intentioner.

Jeg er selv blevet meget mere rummelig og nysgerrig på andre mennesker, efter jeg er blevet rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense. Jeg har mødt en masse mennesker, jeg nok ellers ikke ville være stødt på, og jeg er i endnu højere grad end før blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er, at Odense er en rummelig by, hvor alle odenseanere frit kan færdes og accepteres, uanset om de bruger stok, kørestol eller har andre udfordringer.

Derfor er jeg også glad for, at vi generelt arbejder med rummelighed som begreb i Odense - både på det fysiske og det menneskelige plan.

Den fysiske tilgængelighed er noget, vi hele tiden har fokus på - bl.a. sammen med Ældrerådet og Handicapområdet. Det er nemlig vigtigt, at ældre mennesker og mennesker med et handicap kan færdes i Odense uden at sætte liv og lemmer på spil og uden at fare vild. Her er et af de nyeste tiltag, at udvalgte busser med udvendige opråb meddeler deres ankomst ved stoppestederne med linje og destination, så man som f.eks. svagtseende ikke risikerer at stige på den forkerte bus. Sådan noget skal vi have meget mere af.

Den menneskelige rummelighed er også en vigtig faktor for, at vi alle sammen kan være en del af byen. Et konkret eksempel herpå er arbejdet med at gøre Odense til en demensvenlig by, så mennesker, der får demens, fortsat kan bruge byen og føle sig inkluderede. Et andet eksempel er, at vi netop har samlet de fleste af vores aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede, bedre kendt som Odense Værkstederne, på Rytterkasernen.

Denne flytning er faktisk lidt af et historisk skridt, fordi mennesker med et handicap tidligere har været mennesker, man gemte lidt af vejen. Det har vi imidlertid lavet om på nu, fordi vi som kommune ønsker at tilbyde et tidssvarende og udviklende tilbud. Og fordi vi selvfølgelig skal lytte til brugernes egne ønsker om en alsidig hverdag, hvor der f.eks. er god adgang til offentlige transportmidler. Men ligesom med en demensvenlig by stiller dette krav til både indretningen af byen og til os, der bor her - for eftersom rummelighed ikke er noget, man bare kan købe en liter af i Netto, skal vi turde mødet med det anderledes.

Det håber jeg, odenseanerne tør, og at de tager godt imod de nye by-brugere fra Rytterkasernen. At de vil smile ad et handicapstafetløb i Munke Mose og tænke, at det er dejligt, at byen bliver brugt. At de vil vise vej, hvis Rytterkasernen 'bliver væk', og at de vil kigge og snakke med i stedet for at kigge væk og snakke udenom. For med åbenhed og naturlig nysgerrighed kan vi fremme rummeligheden og respekten i vores by og sammen skabe et Odense, hvor alle kan være.