Råberi: I den danske debat bliver man nogle gange så træt. Synspunkter bliver i den grad reduceret til unuancerede udråb. For eller imod babyer på arbejde, for eller imod islam, for eller imod Rusland - for at nævne nogle.

Men der er hvert tilfælde mange mellemsynspunkter, der bør tages i betragtning:

Selvfølgelig kan det være nødvendigt at tage sit barn med på arbejde, når man er presset på hjemmefronten. Men måske ikke lige ind i folketingssalen. Mon ikke, man kan finde en rar person, der ville passe baby de 15 minutter, det tager at stemme?

Selvfølgelig kan man være kritisk overfor islam uden at ville udrydde religionen, og selvfølgelig kan man være islam-kritiker uden at ville krumme et hår på nogen muslimers hoved. Jeg selv siger altid: Elsk muslimen, men frygt islam. Alligevel kunne jeg forleden møde en muslim, der mente, at jeg tog afstand fra muslimer. Mon det er de unuancerede medie-rapporter, der er skyld i det?

Og selvfølgelig kan man være særdeles kritisk overfor den vestlige sanktionspolitik overfor Rusland uden at være FOR Ruslands autokratiske styre eller FOR større indflydelse til Rusland i de baltiske eller andre lande. For den vestlige sanktionspolitik fører ikke til fred i Europa og fører helt sikkert ikke til mere demokrati i Rusland. Snarere tværtimod. Sanktionspolitikken fører desuden til økonomiske tab i det danske landbrug, fordi vi ikke længere kan eksportere landbrugsprodukter til Rusland. Så selvfølgelig giver det mening at kritisere sanktionspolitikken.

Men hvorfor ser jeg så kommentarer på sociale medier, om at min holdning er, at vi skal støtte Putin? En tåbelig og grotesk udlægning af min analyse, der går ud på, at vi skal varetage danske interesser på en klog måde.

Er det mon fordi medierne ikke magter at opstille synspunkterne mere nuanceret end for eller imod det ene eller det andet synspunkt? Det tror jeg. For hvor Søren skulle folk dog ellers have disse opfattelser fra, hvis ikke fra medierne?

Jeg selv har i årevis sagt og skrevet nuanceret om både islam og Rusland. Så går man til mine egne ord, er nuancerne tydeligt. Men desværre ikke altid, når man ser dem gengivet i medierne.

Hvor ville jeg ønske, at det var muligt at få medierne til at behandle komplicerede debatter mere seriøst og give plads til flere nuancer.